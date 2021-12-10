В девяностых годах на Украине было 24-25 миллионов рабочих рук, в то время как с учётом нынешней демографии, через 40 лет может остаться порядка пяти-шести миллионов, заявил собеседник издания.
«И, кстати сказать, эти расчёты абсолютно бьются с идеями наших западных кураторов превратить Украину в типично аграрную страну, ликвидировать в ней всякую промышленность, всякую науку, научно-промышленный комплекс, естественно, оборонный комплекс», — сказал Азаров.
Если планы Запада соответствуют действительности, то пяти миллионов вполне хватит, чтобы обслуживать эту аграрную страну, заключил Азаров.
Полностью интервью можно прочитать здесь.