Россия должна определиться с ценностными ориентирами и обеспечить свою безопасность, считает израильский политик, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Россия должна в первую очередь определить, что она такое — каковы её национальные ориентиры, цели, и исходя из этого определить, что мешает достижению этих целей, уверен эксперт. Из этого следует территориальный вопрос — вопрос границ государства.

«Границы государства — это, с одной стороны, та территория, на которую распространяется власть этого государства. А с другой стороны, имеет значение, а может ли быть территория соседних государств использована как территория для создания жизненной угрозы для твоего государства?…Первая и основная цель руководства — это обеспечить безопасность государства, его территориальную целостность, в соответствии с национальными интересами», — сказал Кедми. Украинские евреи рассказали, есть ли в стране антисемитизм и хотят ли они уехать в Израиль © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Если обеспечить безопасность государства не удаётся дипломатическим путём — необходимо присоединить территорию, с которой могут осуществляться угрозы. Кедми проиллюстрировал свои слова примером армии Израиля, вступившей на территорию Иордании, когда там базировались иракские войска.

Полностью интервью можно прочитать здесь.