С повестки российско-американских отношений снята тема Крыма, с «Северного потока — 2» сняты санкции, а Путин добился публичного обсуждения неприемлемости членства Украины в НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев

Несмотря на то, что Кремль назвал переговоры президентов США и России «протокольной встречей», Владимиру Путину удалось зафиксировать много положений, к которым Москва стремилась многие годы.

Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским…

Во-вторых, американцы уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска». Заметьте, риторика поменялась…Т. е. и ЛДНР уже признается в сфере влияния России… Байден уступил Путину во время переговоров - Financial Times © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз.

Промежуточным итогом Лесев называет также снятие санкций с «Северного потока — 2», разыграв «легенду для имбецилов», по которой Байден спас Украину от неминуемого вторжения России, позволив запуск газопровода.

Полностью интервью можно прочитать здесь.