Разговор президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского продлился полтора часа. Встречу прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире украинского телеканала «1+1» 9 декабря

Переговоры американского президента с украинским коллегой прошли лишь через несколько дней после разговора Байдена с Путиным и лидерами европейских стран. Ряд СМИ и экспертов заявил, что этот факт отражает пренебрежительное отношение Вашингтона к Киеву.

Глава Офиса президента Ермак перечислил основные положения переговоров, среди которых указывалось, что планы США о предоставлении помощи Украине остаются в силе, а решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от решения украинского народа и членов альянса. Начался разговор Байдена с Зеленским © president.gov.ua

«Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», — заявил глава Офиса президента.

В своём Twitter Зеленский также сообщил, что с Байденом они обсудили форматы урегулирования конфликта в Донбассе и ход внутренних реформ на Украине.