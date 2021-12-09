«Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска», — утверждает Резников.
По его словам, «Донбасс» не несет на борту вооружений и якобы не представлял никакой угрозы.
«Мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (40 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», — резюмировал он.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что вышедший из порта Мариуполя украинский корабль «Донбасс», вопреки первоначальным заверениям, в нарушение установленных правил приблизился к Керченскому проливу на 18 морских миль. При этом экипаж судна не реагировал на требования и не выходил на связь с российскими пограничниками. Россия назвала эти действия угрозой безопасности судоходства в Керченском проливе. Позднее стало известно, что «Донбасс» лег на обратный курс, однако по-прежнему игнорирует погранслужбу РФ.