Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна имеет право находится в акватории Азовского моря, а корабль «Донбасс» не несет вооружения и не представляет угрозы. Его слова прозвучали в комментарии lb.ua 9 декабря

Новая провокация: что известно об украинском корабле, который прорывается в Керченский пролив © George Chernilevsky

По его словам, «Донбасс» не несет на борту вооружений и якобы не представлял никакой угрозы.

«Мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (40 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», — резюмировал он.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что вышедший из порта Мариуполя украинский корабль «Донбасс», вопреки первоначальным заверениям, в нарушение установленных правил приблизился к Керченскому проливу на 18 морских миль. При этом экипаж судна не реагировал на требования и не выходил на связь с российскими пограничниками. Россия назвала эти действия угрозой безопасности судоходства в Керченском проливе. Позднее стало известно, что «Донбасс» лег на обратный курс, однако по-прежнему игнорирует погранслужбу РФ.