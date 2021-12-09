Военный специалист рассказал, при каких условиях украинский флот пропустят через Керченский пролив
Военный специалист рассказал, при каких условиях украинский флот пропустят через Керченский пролив
© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк
Как отмечает РИА Новости, иной реакции на происходящее со стороны официального Киева пока не поступало. 

По данным специализированных порталов, в настоящий момент в Керченском проливе находятся около 80 гражданских судов. Действия украинского корабля, отмечает ФСБ, создают угрозу для безопасности судоходства.  

Ранее ФСБ РФ распространила сообщение о несанкционированном движении украинского судна в Керченский пролив.

По данным российской погранохраны, корабль «Донбасс» утром снялся с рейда в порту Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Днем российская сторона предупредила, что движение через Керченский пролив без необходимых заявок и разрешений запрещено. В ответ российские пограничники получили заверения, что корабль не намерен проходить через пролив. Однако через какое-то время стало ясно, что судно украинских ВМС направляется в сторону пролива. На требование сменить курс реакции не последовало. 

В настоящий момент «Донбасс» находится в 18 милях от Керченского моста. 

 