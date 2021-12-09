Государственная пограничная служба Украины заявила, что не владеет информацией о движении корабля управления украинских ВМС «Донбасс» в сторону Керченского моста. Такую информацию приводят 9 декабря местные СМИ

Военный специалист рассказал, при каких условиях украинский флот пропустят через Керченский пролив © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк

По данным специализированных порталов, в настоящий момент в Керченском проливе находятся около 80 гражданских судов. Действия украинского корабля, отмечает ФСБ, создают угрозу для безопасности судоходства.

Ранее ФСБ РФ распространила сообщение о несанкционированном движении украинского судна в Керченский пролив.

По данным российской погранохраны, корабль «Донбасс» утром снялся с рейда в порту Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Днем российская сторона предупредила, что движение через Керченский пролив без необходимых заявок и разрешений запрещено. В ответ российские пограничники получили заверения, что корабль не намерен проходить через пролив. Однако через какое-то время стало ясно, что судно украинских ВМС направляется в сторону пролива. На требование сменить курс реакции не последовало.

В настоящий момент «Донбасс» находится в 18 милях от Керченского моста.