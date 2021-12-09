Как отмечает РИА Новости, иной реакции на происходящее со стороны официального Киева пока не поступало.
По данным специализированных порталов, в настоящий момент в Керченском проливе находятся около 80 гражданских судов. Действия украинского корабля, отмечает ФСБ, создают угрозу для безопасности судоходства.
Ранее ФСБ РФ распространила сообщение о несанкционированном движении украинского судна в Керченский пролив.
По данным российской погранохраны, корабль «Донбасс» утром снялся с рейда в порту Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Днем российская сторона предупредила, что движение через Керченский пролив без необходимых заявок и разрешений запрещено. В ответ российские пограничники получили заверения, что корабль не намерен проходить через пролив. Однако через какое-то время стало ясно, что судно украинских ВМС направляется в сторону пролива. На требование сменить курс реакции не последовало.
В настоящий момент «Донбасс» находится в 18 милях от Керченского моста.