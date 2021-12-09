Сообщение об инциденте вечером 9 декабря опубликовала пресс-служба ФСБ. 

По данным российской погранохраны, корабль «Донбасс» утром снялся с рейда в порту Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Днем российская сторона предупредила, что движение через Керченский пролив без необходимых заявок и разрешений запрещено. В ответ российские пограничники получили заверения, что корабль не намерен проходить через пролив. Однако через какое-то время стало ясно, что судно украинских ВМС направляется в сторону пролива. На требование сменить курс реакции не последовало. 

Военный эксперт объяснил, что придется сделать ВМС Украины, если они захотят пройти через Керченский пролив
Военный эксперт объяснил, что придется сделать ВМС Украины, если они захотят пройти через Керченский пролив
© Facebook, ВМС ЗС України / Перейти в фотобанк
В настоящий момент «Донбасс» находится в 18 милях от Керченского моста. 

Корабль управления «Донбасс» был построен как плавучая мастерская в 1969 году в Польше. Первое название — «ПМ-9». После развала СССР перешел Украине, сменив название на «Краснодон», а затем на нынешнее. 

Водоизмещение — 5520 т. Длина — 122 м, ширина — 17 м. Экипаж — 145 человек. 