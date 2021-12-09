Телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского начался с задержкой в час, передаёт агентство Sputnik со ссылкой на Белый дом 9 декабря

Ранее анонсированные переговоры Зеленского с Байденом состоялись вечером 9 декабря с задержкой на час от протокольного времени.

Президент США разговаривал с лидерами Британии, Германии, Франции и Италии как до, так и после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Байден уступил Путину во время переговоров - Financial Times © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ряд международных СМИ и экспертов отреагировал на пренебрежительное отношение Белого дома к главе Украины. Так, голландское издание NRC опубликовало материал с заголовком «А где президент Зеленский?». Ранее политолог Владимир Корнилов назвал решение США отложить разговор с Зеленским "дипломатической пощёчиной" и "форменным издевательством".