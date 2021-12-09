По словам Киркорова, мечта о романе с такой звездой, как Пугачева, была скорее капризом.
Певец пояснил, что не сразу понял, что Алла Пугачева - «великая женщина, а не статуэтка в череде наград».
«Наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — рассказал Киркоров.
Артист признался, что перестал верить в любовь, но нашел новый смысл в жизни после появления на свет детей. Он заявил, что до этого момента он «выделывал кренделя», а после — пересмотрел свои взгляды на жизнь.
Киркоров и Пугачева впервые встретились в 1988 году. Начинающий артист женился на Примадонне, когда ей было 39 лет, а ему 21.
Звезды прожили в браке 11 лет и долгое время сохраняли дружеские отношения и после расставания, когда Пугачева стала встречаться с юмористом Максимом Галкиным. Однако в последнее время, как заметили СМИ, они не ходят друг к другу в гости и не устраивают совместные торжества.
Дети Киркорова, Алла-Виктория и Мартин-Кристин, родились от суррогатной матери в 2010 и 2011 годах. Киркоров отмечал в интервью, что дал дочери двойное имя в честь своей матери Виктории и первой возлюбленной — Аллы Пугачевой.