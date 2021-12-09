Российский эстрадный артист Филипп Киркоров в интервью изданию «7 дней» на днях высказал неожиданную точку зрения относительно своего брака с певицей Аллой Пугачевой

По словам Киркорова, мечта о романе с такой звездой, как Пугачева, была скорее капризом.

Певец пояснил, что не сразу понял, что Алла Пугачева - «великая женщина, а не статуэтка в череде наград».

«Наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — рассказал Киркоров.

«Вижу ее молодой»: Киркоров ответил, как сейчас относится к Пугачевой © Открытые источники

Киркоров и Пугачева впервые встретились в 1988 году. Начинающий артист женился на Примадонне, когда ей было 39 лет, а ему 21.

Звезды прожили в браке 11 лет и долгое время сохраняли дружеские отношения и после расставания, когда Пугачева стала встречаться с юмористом Максимом Галкиным. Однако в последнее время, как заметили СМИ, они не ходят друг к другу в гости и не устраивают совместные торжества.

Дети Киркорова, Алла-Виктория и Мартин-Кристин, родились от суррогатной матери в 2010 и 2011 годах. Киркоров отмечал в интервью, что дал дочери двойное имя в честь своей матери Виктории и первой возлюбленной — Аллы Пугачевой.