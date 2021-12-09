Глава УЕФА приехал на Украину по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.
Зеленский рассказал Чеферину о стремлении Украины проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других организаций. В частности, отметил глава государства, Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.
Также власти рассматривают возможность подать заявки на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионатов Европы U-21 и U17 (чемпионатs по футболу среди молодежных команд), чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций УЕФА.
В конце встречи Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.