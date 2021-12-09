Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента

Глава УЕФА приехал на Украину по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

Кубок УЕФА-2009. Чем занимаются звезды донецкого «Шахтера» через десять лет после триумфа © AP, Burhan Ozbilici

Также власти рассматривают возможность подать заявки на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионатов Европы U-21 и U17 (чемпионатs по футболу среди молодежных команд), чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций УЕФА.

В конце встречи Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.