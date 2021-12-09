Из-за нынешней напряженности в отношениях России и США нельзя исключать возможности повторения сценария Карибского кризиса. Об этом на брифинге сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает 9 декабря Интерфакс

По словам дипломата, ситуация «вполне может» дойти до этого.

«Если будет все продолжаться как идет, вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — заявил Рябков.

Такое развитие событий возможно лишь в случае провала дипломатии и внешней политики, указал Рябков. Он подчеркнул, что «время еще есть».

Ранее состоялись переговоры президентов РФ и США в видеоформате.

Диалог между двумя президентами: поиск компромисса или жесткое противостояние © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к «деэскалации и возвращению к дипломатии». Президент РФ Владимир Путин отметил, что при этом именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у границ РФ.

Помимо этого, президенты обсудили вопросы стратегической стабильности, киберугрозы и совместную работу Вашингтона и Москвы по ряду региональных проблем мирового сообщества.