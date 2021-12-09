Делегация Белоруссии в Крыму планирует обмен мнениями по поводу развития дальнейших интеграционных процессов России и Белоруссии, сообщил в комментарии РИА Новости 9 декабря научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант

«Наш визит связан с активизацией интеграционного процесса и обмена между аналитиками и экспертами мнениями и советами по поводу того, как нам дальше двигаться», — уточнил Дзермант.

В составе делегации Белоруссии в Крым прибыли зампред общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, глава оргкомитета политпартии «Союз» Сергей Лущ, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Про Крым, свое будущее и Украину. О чем думает, говорит и мечтает Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

Ранее, в большом интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах посетить Крым. Он отметил, что его поездка будет означать признание Минском полуострова частью России.

В начале ноября президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.