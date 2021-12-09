«Наш визит связан с активизацией интеграционного процесса и обмена между аналитиками и экспертами мнениями и советами по поводу того, как нам дальше двигаться», — уточнил Дзермант.
В составе делегации Белоруссии в Крым прибыли зампред общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, глава оргкомитета политпартии «Союз» Сергей Лущ, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
На пятницу, 10 декабря, назначено заседание экспертного клуба «Россия — Белоруссия» в рамках Ливадийского форума.
Ранее, в большом интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах посетить Крым. Он отметил, что его поездка будет означать признание Минском полуострова частью России.
В начале ноября президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.