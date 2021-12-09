Украинская певица Руслана (Лыжичко) стала одним из героев авторской программы журналистки Алеси Бацман, где напрямую обратилась к главе своего государства Владимиру Зеленскому. Видео вышло на YouTube 8 декабря

Владимир Зеленский займется российским здравоохранением © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

«Так вот, мне бы хотелось сказать: Володя, так не получится в политике. Это страна. Это не сериал. Здесь нельзя писать свои кульминации. У людей есть свои чувства. Ты должен почувствовать эти сердца, что люди хотят. Не навязывать им свой сценарий, а сделать сценарий, который хочет Украина.

А ведь вы дверь закрыли, и слышать не хотите! Для вас свой сценарий более важен. Не пишите свой сценарий. Это ошибочно! Ваш сценарий и наш рано или поздно станут разными. Тогда не то, что рейтинги — ничего не поможет, потому что вы станете чужими», — сказала Руслана.

Руслана Лыжичко — украинская певица и продюсер. Исполнительница имеет статус народной артистки Украины, это звание она получила после победы на «Евровидении-2004» с песней «Дикие танцы».

В 2014 году во время Майдана артистка активно поддерживала премьер-министра Виктора Ющенко, заявляя, что таким образом она выступает за объединение украинского народа. Вскоре она стала его советником, потом была депутатом Верховной Рады от «Нашей Украины», а позже стала поддерживать Юлию Тимошенко.

Кстати, в народе Руслану часто называют «спалахуйкой» (зажигалкой — укр.) за то, что во время Майдана она пообещала сжечь себя, если не будет перемен.