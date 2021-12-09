Польские власти могут спровоцировать перестрелки на границе с Белоруссией только в случае, когда такая команда поступит из Вашингтона — они самостоятельно не решатся на такой шаг. Об этом рассказал колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру

Матеуш Пискорский: кризис с мигрантами остановил падение рейтинга польских властей © Facebook, Mateusz Piskorski Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Тем более, у правящей польской партии есть один прекрасный пример их хорошего друга Саакашвили, который решился на такого рода шаг в 2008 году, подчеркнул эксперт.

«Я не думаю, что кто-то в ЕС на полном серьезе воспринял бы заявление о российской и белорусской угрозе, поэтому вряд ли бы конфликт с мигрантами перерос бы в вооруженный конфликт между НАТО и ОДКБ. Все в ЕС, за исключением Прибалтики и Польши, настроены на диалог. Не случайно Меркель ведет переговоры с Лукашенко по поводу миграционного кризиса. А французы и немцы ведут переговоры с российским президентом», — указал Пискорский.

Так что вполне возможно, что Белоруссия в обмен на то, что сможет остановить миграционный поток, получит определенные средства, или, может быть, получит определенное смягчение станционного режима, заключил собеседник издания.

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