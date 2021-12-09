Беглый грузинский президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, заявил, что в его реформаторских талантах нуждаются в странах Средней Азии и Африки, куда его уже пригласили работать. Об этом 9 декабря написал Sputnik Ближнее зарубежье

«Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой, в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше. Я уже 18 лет своей жизни провел на Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта. Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Киргизии публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек», — сказал Саакашвили.

«Президент мира, не меньше», «Ха-ха, будет ездить и делиться опытом?», «Человек-анекдот», «Планирует стать премьером новой Родины?», — отреагировали на новость пользователи.

Владимир Зеленский займется российским здравоохранением © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Однако в октябре он тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов якобы для поддержки местного населения. Экс-главу государства задержали и отправили в СИЗО. Оттуда он написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина». По ряду уголовных обвинений Саакашвили грозит около 9 лет лишения свободы.

В тюрьме беглый президент объявил голодовку, однако все ухудшающееся состояние здоровья заставило его прекратить эту акцию. Также политика посещали врачи, которые диагностировали у него посттравматический синдром и заявили, что Саакашвили понадобится психиатр.