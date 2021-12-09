Глава Луганской областной госадминистрации (ОГА) Сергей Гайдай обратился к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля для снабжения Луганской ТЭС. Текст письма Гайдая 9 декабря приводит «РБК-Украина»

«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики России квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС», — цитирует издание Гайдая.

Подчеркивается, что в противном случае в области могут остаться без света стратегические предприятия, объекты критической инфраструктуры, бюджетные организации — детские сады, больницы и школы.

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

В письме отмечается, что Луганская ТЭС может временно использовать природный газ, но на это требуется указание государственной монополии НАК «Нафтогаз Украины».

С 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля для украинских ТЭС. Решение не распространяется на коксующийся уголь.