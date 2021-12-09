«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики России квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС», — цитирует издание Гайдая.
Подчеркивается, что в противном случае в области могут остаться без света стратегические предприятия, объекты критической инфраструктуры, бюджетные организации — детские сады, больницы и школы.
В письме председателя Луганской ОГА отмечается, что ТЭС в Луганске работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия доступа к территории Украины по железной дороге поставляется на станцию только из России.
В письме отмечается, что Луганская ТЭС может временно использовать природный газ, но на это требуется указание государственной монополии НАК «Нафтогаз Украины».
С 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля для украинских ТЭС. Решение не распространяется на коксующийся уголь.