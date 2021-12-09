Комментируя итоги телеконференции президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, китайская газета «Глобал таймс» рекомендовала американской стороне воздерживаться от провокационных шагов

По мнению издания, любой такой шаг Вашингтона и его союзников по НАТО в конечном итоге приведёт к обратным результатам.

«По словам экспертов, в результате давления со стороны США связи между Китаем и Россией стали крепче, чем когда-либо, поскольку две страны безусловно поддерживают друг друга по многим направлениям», — указывает «Глобал таймс».

Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным Энтони Блинкена против России и Китая.

В минувший вторник он предупредил, что «вторжения» этих стран, соответственно, на Тайвань и Украину, будут серьёзной ошибкой с тяжёлыми последствиями, напоминает газета.

С обзором мировых СМИ по итогам телеконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 7 декабря, можно ознакомиться здесь.