Старые западные лидеры американского альянса, которые долгое время контролировали Европу финансово и технологически, включая стандарты НАТО, оказываются в роли отстающих, поэтому с помощью Украины пытаются ее замедлить. Об этом 8 декабря рассказал политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала UkrLife

«Исторический момент или рубикон — это попытка сдерживать Европу, сдержать ее стремление не просто к автономии, а к новому прорыву в сферах технологического, экономического и цивилизационного влияния, предупредила во многом те события, которые мы переживаем сейчас, включая трагические события в Украине. Украина оказалась на передовой большой гонки за развитие большой интриги, в которую включилась в Европу», — заявил эксперт.

По его словам, попытка США сохранить старую Европу «в узде евроатлантической парадигмы системы безопасности экономического контроля» пронизывает все десятилетие. Ранее Ермолаев также выразил мнение, что новые союзные государства в постсоветском пространстве станут очень важным и одним из ключевых событий в мировой геополитике. Украина — не Афганистан. На саммите Путин — Байден победил здравый смысл © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что вопрос нового коллективного субъекта с новыми амбициями и возможностями будет сопровождаться такими же быстрыми трансформациями в других частях мира.

Если совсем недавно разговоры об изменениях Запада и его разломах касались футурологическими вопросами, то в 2022 году, по мнению политолога, старый западный мир представит новое объединение.