«Исторический момент или рубикон — это попытка сдерживать Европу, сдержать ее стремление не просто к автономии, а к новому прорыву в сферах технологического, экономического и цивилизационного влияния, предупредила во многом те события, которые мы переживаем сейчас, включая трагические события в Украине. Украина оказалась на передовой большой гонки за развитие большой интриги, в которую включилась в Европу», — заявил эксперт.
По его словам, попытка США сохранить старую Европу «в узде евроатлантической парадигмы системы безопасности экономического контроля» пронизывает все десятилетие. Ранее Ермолаев также выразил мнение, что новые союзные государства в постсоветском пространстве станут очень важным и одним из ключевых событий в мировой геополитике.
Он отметил, что вопрос нового коллективного субъекта с новыми амбициями и возможностями будет сопровождаться такими же быстрыми трансформациями в других частях мира.
Если совсем недавно разговоры об изменениях Запада и его разломах касались футурологическими вопросами, то в 2022 году, по мнению политолога, старый западный мир представит новое объединение.