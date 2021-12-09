Новые союзные государства на постсоветском пространстве станут очень важным и одним из ключевых событий в мировой геополитике. Об этом 8 декабря рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала UkrLife

«Большим событием следующего года будет формирование какой-то новой картины представлений о том, кто является новым игроком в истории, а кто уходит на задний план. Много раз цепляли эту тему о появлении в постсоветском пространстве нового союзного проекта. И пока речь шла только о подготовительной части и предпосылках, эти разговоры казались оторванными», — заявил он.

Следующий год станет для Украины годом испытаний - Ермолаев © pixabay

Если совсем недавно разговоры об изменениях Запада и его разломах касались футурологическими вопросами, то в 2022 году, по мнению политолога, старый западный мир представит новое объединение.

Ранее Ермолаев отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда придумали электронные документы, чтобы контролировать каждого украинца, но пока это просто не проявилось, поскольку прошло мало времени.