Россия хотела бы получить пояснения предложения Украины пойти на уступки, Москва готова к налаживанию диалога, заявил член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков в комментарии Lenta.ru 9 декабря

«Само по себе заявление интересное. На него следует обратить внимание. Такие слова звучат впервые за долгие годы. Теперь нужно понять, что подразумевается под уступками. По большому счету, мы никаких уступок не просим, мы просто хотим нормальных, дружеских отношений с Украиной. Это и в наших интересах, и в интересах Украины прежде всего. Потому что без России Украина цивилизованным, высокоразвитым государством стать не может», — сказал Цеков.

Кулеба: Киев готов пойти на уступки России, но есть условие © Facebook, Dmytro Kuleba Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России.

При этом он отметил, что Киев не будет уступать в «вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства».

Кроме того, Кулеба назвал нелегитимными «требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс».