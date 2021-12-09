Владимир Зеленский займется российским здравоохранением

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на должность первого заместителя министра здравоохранения РФ назначен Владимир Зеленский. Сообщение об этом появилось 9 декабря на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ

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Кроме того, Зеленский работал в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, где был сначала помощником министра, потом директором департамента развития медицинского страхования ведомства.

Зеленский имеет ученую степень кандидата экономических наук, а также опыт работы в качестве главы Московского городского фонда ОМС.

В новом статусе Владимир Зеленский будет заниматься вопросами госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, курировать систему расчетов между участниками системы ОМС и займется разработкой новой цифровой среды и обновления экономической модели сферы здравоохранения.