Владимир Зеленский займется российским здравоохранением

Вновь назначенному заместителю 42 года, в 2000-м он закончил Академию бюджета и казначейства Минфина России, после чего занимал ряд должностей в Министерстве финансов РФ.
Кроме того, Зеленский работал в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, где был сначала помощником министра, потом директором департамента развития медицинского страхования ведомства.
Зеленский имеет ученую степень кандидата экономических наук, а также опыт работы в качестве главы Московского городского фонда ОМС.
В новом статусе Владимир Зеленский будет заниматься вопросами госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, курировать систему расчетов между участниками системы ОМС и займется разработкой новой цифровой среды и обновления экономической модели сферы здравоохранения.