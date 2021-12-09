Президент Украины Владимир Зеленский и его команда придумали электронные документы, чтобы контролировать каждого украинца, но пока это просто не проявилось, поскольку прошло мало времени. Об этом 8 декабря рассказал политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала UkrLife

«Мы все сейчас столкнулись с новой диджитал реальностью, в которой уже живем в этом году… Она представляется как сторона удобства… Одно дело иметь в таком удобном виде данные о себе, а другое понимать, что благодаря этим технологиям и концентрации данных в руках государства ты становишься прозрачным… Это какая-то новая реальность отношений, которая очень быстро разворачивается. Особенно, когда государство доберется до кармана и кошелька каждого. Сейчас просто эта невидимая рука еще не проявилась, но она проявится, когда окажется, что каждая ваша сделка, это проблема с вашими налогами», — заявил эксперт.

По его словам, это выливается в «тотальный тоталитаризм, как на локальном уровне, так и на глобальном».

Кроме того Ермолаев отметил, что быть вне системы на Украине становится практически невозможным, а такая попытка воспринимается, как диссидентство, которое практически уже проявилось. Украина без справки. Куда ведёт цифровизация © president.gov.ua

После прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского на Украине очень активно продвигаются технологии так называемого цифрового государства. В стране заработала система «Дия», в которую каждый украинец может загрузить все свои данные и отказаться от пользования бумажными документы.

Для глобальной диджитализации при Зеленском была придумана должность в Кабмине — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который стал также вице-премьером.