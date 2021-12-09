Украинские военные перебрасывают на восток страны тяжелые вооружения. Об этом сообщила на брифинге 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», — отметила Захарова.

Ранее в Донбассе участились обстрелы жилых районов и инфраструктуры. Минобороны Украины показали кадры применения американского «Джавелина» и турецкого беспилотника «Байрактар».

В Генштабе РФ заявили о готовности пресекать провокации Киева в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Москва также отмечала, что, обвиняя Россию в подготовке «вторжения» на Украину, НАТО тем временем перебрасывает технику к границам РФ.