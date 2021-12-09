Во время телеконференции президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на кону стояла не только судьба Украины, но и европейская безопасность и мировой порядок, утверждает британская газета «Таймс»

По мнению издания, Байден разговаривал с Путиным «бескомпромиссным» тоном, предупреждая о жёстких экономических и других мерах в случае обострения ситуации на Украине.

Газета продолжает развёрнутую в западных СМИ кампанию о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. Она заявляет, что, после «беспорядочного» ухода США и их союзников из Афганистана, под угрозой находится не только Украина. Лондонская «Таймс» продолжает пугать своих читателей российским вторжением © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

«На карту поставлена и более широкая европейская безопасность, которая будет серьёзно дестабилизирована войной, которая приведёт к неизбежному перемещению миллионов украинцев. В более широком смысле нападение России на Украину означало бы конец послевоенной системы, основанной на правилах, и возвращение к анархии в мировом порядке», — утверждает «Таймс».

С обзором мировых СМИ по итогам телеконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 7 декабря, можно ознакомиться здесь.