По итогам телеконференции между президентами РФ и США, Владимира Путина и Джо Байдена, американский телеканал «Фокс-ньюс» подверг последнего резкой критике за «мягкость» по отношению к России

По мнению обозревателя телеканала Джеймса Карафано, Байден должен был требовать от американского Конгресса введения санкций против «Северного потока — 2», удвоить поддержку Украины, а также поддерживать Молдавию и Грузию, «у которых тоже есть территория, оккупируемая Путиным».

Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

С обзором мировых СМИ по итогам телеконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 7 декабря, можно ознакомиться здесь.