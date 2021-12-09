По мнению обозревателя телеканала Джеймса Карафано, Байден должен был требовать от американского Конгресса введения санкций против «Северного потока — 2», удвоить поддержку Украины, а также поддерживать Молдавию и Грузию, «у которых тоже есть территория, оккупируемая Путиным».
«Применяя только санкции, Байден выглядит беспомощным. А это значит, что независимо от того, нападёт он на Украину или нет, Путин уже победил», — написал Карафано.
С обзором мировых СМИ по итогам телеконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 7 декабря, можно ознакомиться здесь.