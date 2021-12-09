Кот Микки бросил вызов другому украинскому коту-знаменитости — Степану из Харькова. Степана прославили фото с философским выражением мордочки рядом с бокалом вина. Его аккаунт в Instagram добавила в друзья Бритни Спирс.
В ролике рыжий кот щиплет травку на прогулке с хозяевами. Снег еще не выпал, но кот одет в детский комбинезон с рейтузами и готов к лютым морозам.
«Завтрак окончен», — подписали ролик хозяева Микки.
Кот не скучает и дома: он с интересом слушает игру на саксофоне, общается с котом Мурчем и кошкой Мурчиньей. Кроме того, он часто сопровождает хозяев в кафе и на шоппинге в супермаркете.
«Фишкой» животного владельцы решили сделать перемещение в детской коляске, но, судя по поведению кота, самостоятельные прогулки на природе доставляют ему больше удовольствия.
Ранее кот Микки попал в Книгу рекордов Украины как «самый социализированный» кот.