Хозяева житомирского кота Микки, который известен как самый социализированный кот Украины, на днях разместили в Instagram видео прогулки питомца в модном костюме

Кот Микки бросил вызов другому украинскому коту-знаменитости — Степану из Харькова. Степана прославили фото с философским выражением мордочки рядом с бокалом вина. Его аккаунт в Instagram добавила в друзья Бритни Спирс.

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«Завтрак окончен», — подписали ролик хозяева Микки.

Кот не скучает и дома: он с интересом слушает игру на саксофоне, общается с котом Мурчем и кошкой Мурчиньей. Кроме того, он часто сопровождает хозяев в кафе и на шоппинге в супермаркете.

«Фишкой» животного владельцы решили сделать перемещение в детской коляске, но, судя по поведению кота, самостоятельные прогулки на природе доставляют ему больше удовольствия.

Ранее кот Микки попал в Книгу рекордов Украины как «самый социализированный» кот.