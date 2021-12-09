Попытки властей Украины урегулировать ситуацию в Донбассе силовым путем будут пресекаться, заявил 9 декабря на брифинге с участием военных атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает РИА Новости

Глава Генштаба ВС РФ указал, что вооружения, которые иностранные государства поставляют Киеву, ухудшают и без того накаленную обстановку на востоке Украины.

Он отметил, что в частности речь идет об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin и разведывательных ударных беспилотниках производства Турции Bayraktar.

«Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — заявил Герасимов.

На Украине придумали новый госорган для решения конфликта в Донбассе © president.gov.ua

Власти РФ неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за мирное урегулирование ситуации.