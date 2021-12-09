Глава Генштаба ВС РФ указал, что вооружения, которые иностранные государства поставляют Киеву, ухудшают и без того накаленную обстановку на востоке Украины.
Он отметил, что в частности речь идет об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin и разведывательных ударных беспилотниках производства Турции Bayraktar.
«Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — заявил Герасимов.
Глава Генштаба подчеркнул, что заявления от властей Украины и западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину являются ложью, а перемещение войск по территории РФ не требует уведомления.
Власти РФ неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за мирное урегулирование ситуации.