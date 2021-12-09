Кабинет министров Украины предложил усилить ответственность публичных лиц за отрицание «вооруженной агрессии России» против Украины. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировали украинские телеканалы

«Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, попытки легитимизировать оккупацию наших территорий», — заявил он.

По словам премьера, закон будет касаться политических деятелей. Также Шмыгаль выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит подобную инициативу.

Защита Украины от российской «агрессии» — тема очередного натовского мероприятия © AP, Roman Koksarov

При этом во время своего ежегодного послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет справиться с войной в Донбассе без прямых переговоров с Российской Федерацией.