«Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, попытки легитимизировать оккупацию наших территорий», — заявил он.
По словам премьера, закон будет касаться политических деятелей. Также Шмыгаль выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит подобную инициативу.
Ранее украинский премьер заявил, что Европейский союз должен быть готов ужесточить санкционное давление на Россию, связывая свою просьбу с конфликтом в Донбассе.
При этом во время своего ежегодного послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет справиться с войной в Донбассе без прямых переговоров с Российской Федерацией.