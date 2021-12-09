«Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, попытки легитимизировать оккупацию наших территорий», — заявил он.

По словам премьера, закон будет касаться политических деятелей. Также Шмыгаль выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит подобную инициативу.

Защита Украины от российской «агрессии» — тема очередного натовского мероприятия
Защита Украины от российской «агрессии» — тема очередного натовского мероприятия
© AP, Roman Koksarov
Ранее украинский премьер заявил, что Европейский союз должен быть готов ужесточить санкционное давление на Россию, связывая свою просьбу с конфликтом в Донбассе.

При этом во время своего ежегодного послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет справиться с войной в Донбассе без прямых переговоров с Российской Федерацией.