Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, который вступил в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его пресс-марафона, обнародовал вторую часть материала о поездке главы государства в госрезиденцию Синегора и его гостях. Соответствующая информация была обнародована на сайте 9 декабря

Ранее во время пятичасового пресс-марафона журналист Ткач задал президенту вопрос о том, праздновал ли глава Офиса президента Андрей Ермак день рождения на даче в Карпатах. Кроме того, он заявил, что издание следило за главой государства и считает неэтичным пользоваться якобы в личных целях госдачей и вертолетами ГосЧС. Зеленский заявил, что «цыган не вызывал, медведей не вызывал, но и журналиста Михаила Ткача тоже не вызывал».

Москаль назвал «агентурное имя» Ермака © пресс-служба президента Украины

«Обычно Офис президента или президент на резонансные расследования о себе реагируют довольно одинаково: все опровергают и обвиняют журналистов в публикации ложной информации. Это легко сделать, дождавшись публикации и увидев доказательства, которыми оперируют журналисты. И что самое важное — каких доказательств не хватает. Поэтому мы решили опубликовать не всю информацию, не все доказательства сразу. Обнародовали только часть и ждали, пока все стороны предоставят свои объяснения», — говорится в материале.

По новой информации издания, в праздновании дня рождения Ермака присутствовал предприниматель Карл Контрус, имеющий бизнес на Украине, в Австрии и России. Он является совладельцем зарегистрированной в Москве ООО «ППМТ», которая занимается оптовой торговлей запчастями и прочих товаров для автомобилей.

Также отмечается, что Контрус в 2015 году был на открытии фестиваля «Архитектурное кино — 2015» в Москве о чем Офис президента знал. На Украине Контрус занимается железнодорожным бизнесом, он один из владельцев завода «Трансмаш» в городе Днепре.

Еще одним сомнительным, по мнению издания, гостем Ермака стал совладелец «Студии Квартал 95» Тимур Миндич с семьей. В Ивано-Франковск он якобы прилетел на самолете, связанном со структурами олигарха Игоря Коломойского.

Ранее СМИ писали, что после того, как телеканалы самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова разрешили в эфире жесткую критику президента, Зеленский получит информационную поддержку в СМИ Коломойского, в частности, на телеканале «1+1», на котором Зеленский работал до президентства.