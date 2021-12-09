Ранее во время пятичасового пресс-марафона журналист Ткач задал президенту вопрос о том, праздновал ли глава Офиса президента Андрей Ермак день рождения на даче в Карпатах. Кроме того, он заявил, что издание следило за главой государства и считает неэтичным пользоваться якобы в личных целях госдачей и вертолетами ГосЧС. Зеленский заявил, что «цыган не вызывал, медведей не вызывал, но и журналиста Михаила Ткача тоже не вызывал».
В материале отмечается, что перед тем, как публиковать вторую часть, издание решило якобы дать шанс Зеленскому самому все рассказать.
«Обычно Офис президента или президент на резонансные расследования о себе реагируют довольно одинаково: все опровергают и обвиняют журналистов в публикации ложной информации. Это легко сделать, дождавшись публикации и увидев доказательства, которыми оперируют журналисты. И что самое важное — каких доказательств не хватает. Поэтому мы решили опубликовать не всю информацию, не все доказательства сразу. Обнародовали только часть и ждали, пока все стороны предоставят свои объяснения», — говорится в материале.
По новой информации издания, в праздновании дня рождения Ермака присутствовал предприниматель Карл Контрус, имеющий бизнес на Украине, в Австрии и России. Он является совладельцем зарегистрированной в Москве ООО «ППМТ», которая занимается оптовой торговлей запчастями и прочих товаров для автомобилей.
Также отмечается, что Контрус в 2015 году был на открытии фестиваля «Архитектурное кино — 2015» в Москве о чем Офис президента знал. На Украине Контрус занимается железнодорожным бизнесом, он один из владельцев завода «Трансмаш» в городе Днепре.
Еще одним сомнительным, по мнению издания, гостем Ермака стал совладелец «Студии Квартал 95» Тимур Миндич с семьей. В Ивано-Франковск он якобы прилетел на самолете, связанном со структурами олигарха Игоря Коломойского.
Ранее СМИ писали, что после того, как телеканалы самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова разрешили в эфире жесткую критику президента, Зеленский получит информационную поддержку в СМИ Коломойского, в частности, на телеканале «1+1», на котором Зеленский работал до президентства.