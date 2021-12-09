Украине до конца текущего года следует завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом 9 декабря заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, передает Интерфакс-Украина

Зеленский рассказал о назначении нового прокурора САП © president.gov.ua

Она призвала украинскую власть «без промедлений завершить процесс значения нового руководителя САП».

Временная поверенная подчеркнула, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры и выразила надежду на то, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.

На прошлой неделе послы стран группы G7 уже призывали Украину избрать руководителя САП «абсолютно прозрачно и без промедления».

Недавно генпрокурор Украины Ирина Венедиктова признала, что процесс избрания руководителя САП затянулся. По ее словам, к этому привели «субъективные факторы отдельных людей».

Конкурс должен был завершиться еще в январе 2021 года. В то же время, комиссия, которая избирает главу САП, не может регулярно собираться. По словам генпрокурора, процесс находится на финальном этапе.