«САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, имеет влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которое произошло после значительных задержек», — сказала Квин.
Она призвала украинскую власть «без промедлений завершить процесс значения нового руководителя САП».
Временная поверенная подчеркнула, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры и выразила надежду на то, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.
На прошлой неделе послы стран группы G7 уже призывали Украину избрать руководителя САП «абсолютно прозрачно и без промедления».
Недавно генпрокурор Украины Ирина Венедиктова признала, что процесс избрания руководителя САП затянулся. По ее словам, к этому привели «субъективные факторы отдельных людей».
Конкурс должен был завершиться еще в январе 2021 года. В то же время, комиссия, которая избирает главу САП, не может регулярно собираться. По словам генпрокурора, процесс находится на финальном этапе.