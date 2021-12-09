Экс-президент Михаил Саакашвили при нелегальном выезде с территории Украины воспользовался помощью одного из чиновников, входившего в силовые структуры прошлого правительства Украины. Об этом в зале суда заявил прокурор Леван Вепхвадзе, который ведет дело о незаконном пересечении Саакашвили границы, передает РИА Новости 9 декабря

«Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему (Саакашвили — ред.) на территории Украины — это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», — сообщил прокурор.

Михаил Саакашвили нелегально прибыл в Тбилиси в начале октября, накануне местных выборов. Он тайно покинул Украину и пересек границу Грузии в вентиляционной кабине трейлера.

В Грузии экс-президент был объявлен в розыск, так как он проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Его арестовали, после объявления голодовки направили в тюремную больницу.

Дела, по которым обвиняется Саакашвили, рассматриваются в суде.

Ранее Саакашвили заявил, что при президенте Украины Петре Порошенко ему дважды предлагали занять должность премьер-министра.