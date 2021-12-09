«Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращаясь к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться», — объяснил министр.
По его словам, последующие волны коронавируса должны быть не такими агрессивными, как предыдущие, но это зависит от того, будут ли появляться новые мутации.
За минувшие сутки коронавирусом на Украине заболели больше 12 тысяч человек, умерли почти 500 пациентов. За все время пандемии заболело свыше 3,5 млн украинцев, летальных исходов 90 тысяч. В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в стране после новогодних праздников.