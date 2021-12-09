На Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев. Об этом на днях сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, передает «24 канал»

Главу Минздрава Украины Ляшко оскорбили в прямом эфире © Facebook, Виктор Ляшко

По его словам, последующие волны коронавируса должны быть не такими агрессивными, как предыдущие, но это зависит от того, будут ли появляться новые мутации.

За минувшие сутки коронавирусом на Украине заболели больше 12 тысяч человек, умерли почти 500 пациентов. За все время пандемии заболело свыше 3,5 млн украинцев, летальных исходов 90 тысяч. В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в стране после новогодних праздников.