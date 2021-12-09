Украина оказалась в невыгодном экономическом положении для своих западных союзников, поэтому ее будут забывать. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев

Дробницкий рассказал, когда Украина окончательно распадётся © REUTERS, The White House/Handout

По словам политолога, очевидно, что понятие некоего форпоста для Украины отменяется. И получается, что государству «нужно думать о мосте или буферной территории», что свидетельствует о том, что государство станет «интерфейсного типа».

Ранее Карасев заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена 7 декабря свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем через 20 лет.