«Главное, что про нас потихоньку будут забывать. Будет периферизация страны. Потому что конечно иногда выгодно быть на передовой линии столкновения Запада или кого-то там, как ФРГ когда-то была. Выгодно быть форпостом войны. Но не получатся эта война. Войны Россия и США такая, что им не нужен форпост в качестве Украины», — заявил он.
По словам политолога, очевидно, что понятие некоего форпоста для Украины отменяется. И получается, что государству «нужно думать о мосте или буферной территории», что свидетельствует о том, что государство станет «интерфейсного типа».
Ранее Карасев заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена 7 декабря свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем через 20 лет.