Любой вариант завершения конфликта в Донбассе, кроме военного, будет для карьеры президента Украины Владимира Зеленского неприемлемым. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев

«Самая лучшая опция была бы для него лично — это военный путь. Причем такие планы, очевидно, есть. Не случайно Россия в последнее время говорила о том, что скапливались войска. И об этом, я так понимаю, [Владимир] Путин говорил [Джозефу] Байдену… Но получается так, что военным путем мы их (Донбасс и Крым — ред.) не можем забрать… И теперь либо потерять эти территории, либо присоединять, но не на своих условиях», — заявил он.

Кедми описал последствия атаки Украины на Донбасс © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Владимира Путина и Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем через 20 лет.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.

Политолог Алексей Якубин выразил мысль, что Путин мог обсуждать с Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы администрации президента Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе.