Улицу Матросова в Хмельницком переименовали в честь расиста и антисемита
Улицу Матросова в Хмельницком переименовали в честь расиста и антисемита
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Соответствующее решение приняла КГГА 7 декабря.

Гуляницкий был полковником Нежинского полка. Стал известен в 1652 году после конфликта с Богданом Хмельницким. Был приговорен им к смерти, но скрылся.

После смерти Хмельницкого примкнул к гетману Ивану Выговскому, проводившему политику, ориентированную на Речь Посполитую. Сражался на стороне поляков против запорожских казаков атамана Ивана Серко и гетмана Ивана Брюховецкого.

Убедил польского короля пойти в поход против Левобережной Украины и Русского государства, закончившийся для поляков рядом поражений и тяжёлым зимним отступлением. Расстрелян поляками в 1679 году. 

В то же время в Херсоне местные власти решили не менять название Московской улицы в честь семейства Фальц-Фейнов.

Участие в общественном обсуждении названия улицы приняли 363 херсонца. Из них 120 выступили за переименование, 213 против и 30 человек воздержались. Однако отмечается, что вопрос переименования могут снова вынести на голосование.

Роковая случайность или месть за угнетение. Тайна смерти хозяйки херсонских степей
Роковая случайность или месть за угнетение. Тайна смерти хозяйки херсонских степей
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Основатели династии Фальц-Фейнов прибыли в Российскую империю по указу императрицы Екатерины II о заселении колонистами из европейских стран причерноморских и поволжских степей. К началу ХХ века Фальц-Фейны были самыми крупными помещиками на юге России.

Ранее Украинский институт национальной памяти нашел организацию, готовую начать демонтаж герба СССР с «Родины-матери» в Киеве.