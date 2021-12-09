В Киеве улицу Московскую в Соломенском и Голосеевском районах переименовали в честь украинского полковника 17 века Григория Гуляницкого. Об этом на днях сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА)

Улицу Матросова в Хмельницком переименовали в честь расиста и антисемита © Public domain приняла КГГА 7 декабря.

Гуляницкий был полковником Нежинского полка. Стал известен в 1652 году после конфликта с Богданом Хмельницким. Был приговорен им к смерти, но скрылся.

После смерти Хмельницкого примкнул к гетману Ивану Выговскому, проводившему политику, ориентированную на Речь Посполитую. Сражался на стороне поляков против запорожских казаков атамана Ивана Серко и гетмана Ивана Брюховецкого.

Убедил польского короля пойти в поход против Левобережной Украины и Русского государства, закончившийся для поляков рядом поражений и тяжёлым зимним отступлением. Расстрелян поляками в 1679 году.

В то же время в Херсоне местные власти решили не менять название Московской улицы в честь семейства Фальц-Фейнов.

Участие в общественном обсуждении названия улицы приняли 363 херсонца. Из них 120 выступили за переименование, 213 против и 30 человек воздержались. Однако отмечается, что вопрос переименования могут снова вынести на голосование.

Роковая случайность или месть за угнетение. Тайна смерти хозяйки херсонских степей © фото из открытых источников Екатерины II о заселении колонистами из европейских стран причерноморских и поволжских степей. К началу ХХ века Фальц-Фейны были самыми крупными помещиками на юге России.



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