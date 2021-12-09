Украинские власти подготовят обновленный вариант проекта перемирия в Донбассе. Об этом сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова, передает РИА Новости 9 декабря

По ее словам, представители Киева во время заседания контактной группы попросили время на подготовку проекта. Делегация ДНР в свою очередь предложила практические шаги для устойчивого перемирия, которые должны выполнить обе стороны.

«Предполагался возврат Украины в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, ЛНР и Украины в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ред.) для оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня и предотвращения перестрелок», — рассказала Никонорова.

«Тікати будуть, як з Кабула». По кому стреляет украинская армия в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина сама не станет выполнять Минские соглашения, и ее нужно заставить это делать.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США считает исполнение Украиной Минских соглашений способом преодолеть напряжённость и конфликтность в регионе.