По ее словам, представители Киева во время заседания контактной группы попросили время на подготовку проекта. Делегация ДНР в свою очередь предложила практические шаги для устойчивого перемирия, которые должны выполнить обе стороны.
«Предполагался возврат Украины в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, ЛНР и Украины в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ред.) для оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня и предотвращения перестрелок», — рассказала Никонорова.
Она отметила, что в ДНР ждут обещанный текст от украинской стороны и готовы изучить его незамедлительно, чтобы «понять перспективы согласования документа, способного привести к реальному прогрессу на земле, а не к его имитации».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина сама не станет выполнять Минские соглашения, и ее нужно заставить это делать.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США считает исполнение Украиной Минских соглашений способом преодолеть напряжённость и конфликтность в регионе.