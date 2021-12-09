«Если бы Порошенко прошел на второй срок, он бы решил эту задачу. Он и хотел ее решить, потому что в его предвыборных речах звучали слова — "холодный мир с Россией", не война, не холодная или гибридная война. На это мало кто обратил внимание. Но он проиграл. Он считал, что он новую легитимность получит, новый мандат. У [Владимира] Зеленского мандат был, но сил не было», — заявил Карасев.
По его мнению, ошибкой президента Зеленского стало то, что он «вернулся в колею Порошенко и эта колея завела в тупик». Карасев спрогнозировал, что в настоящем положении страны неизбежно придется «давать задний ход» со своим упорством.
Ранее Карасев заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем чрез 20 лет.Переговоры 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.