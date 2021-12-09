Пятый президент Украины Петр Порошенко был готов перейти к холодному миру с Россией, о чем заявлял во время своей предвыборной кампании в 2019 году. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев

«Если бы Порошенко прошел на второй срок, он бы решил эту задачу. Он и хотел ее решить, потому что в его предвыборных речах звучали слова — "холодный мир с Россией", не война, не холодная или гибридная война. На это мало кто обратил внимание. Но он проиграл. Он считал, что он новую легитимность получит, новый мандат. У [Владимира] Зеленского мандат был, но сил не было», — заявил Карасев.

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Ранее Карасев заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем чрез 20 лет.Переговоры 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.