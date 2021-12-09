«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально дала автономию восточным украинским землям, которые сейчас контролируются пророссийскими сепаратистами», — сообщает агентство.

«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину
«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину
© коллаж Украина.Ру
Источники издания полагают, что цель Байдена — побудить Украину «принять сложившееся положение дел на востоке, одновременно с тем, чтобы это не выглядело уступкой Путину».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на необходимости заставить Киев выполнять свои обязательства в рамках минского комплекса мер.

Один из пунктов Минских соглашений — предоставление республикам Донбасса широкой автономии, закрепленной в конституции. 