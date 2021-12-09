«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально дала автономию восточным украинским землям, которые сейчас контролируются пророссийскими сепаратистами», — сообщает агентство.
Источники издания полагают, что цель Байдена — побудить Украину «принять сложившееся положение дел на востоке, одновременно с тем, чтобы это не выглядело уступкой Путину».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на необходимости заставить Киев выполнять свои обязательства в рамках минского комплекса мер.
Один из пунктов Минских соглашений — предоставление республикам Донбасса широкой автономии, закрепленной в конституции.