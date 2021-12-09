Представители американской администрации после переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена предположили, что США будут давить на Украину, чтобы та признала автономию Донбасса. Об этом 9 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди американских чиновников

«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально дала автономию восточным украинским землям, которые сейчас контролируются пророссийскими сепаратистами», — сообщает агентство.

«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину © коллаж Украина.Ру

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на необходимости заставить Киев выполнять свои обязательства в рамках минского комплекса мер.

Один из пунктов Минских соглашений — предоставление республикам Донбасса широкой автономии, закрепленной в конституции.