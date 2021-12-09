Пару дней назад украинская певица Ани Лорак посетила юбилейный музыкальный фестиваль «Песня года», съемки которого проводились в Москве, и позже поделилась снимками с этого мероприятия в Instagram, однако вместо одобрения получила волну критики

«Всегда приятно встречать дорогих друзей на новогодних выступлениях», — написала Лорак в подписи к снимкам, где она позирует с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, Софией Ротару и Валерием Леонтьевым.

«Искусственные куклы, ничего естественного», «Софии по возрасту можно дать как и Лорак… Ровесницы», «Все куклы пластиковые. С силиконовыми вставками», «Дорогих друзей? Где были эти друзья еще пару месяцев назад, когда Вам нужна была публичная поддержка?», «Зачем так фотошопить? Ротару на себя не похожа», «Это с ними София Ротару что ли? Она моложе их всех выглядит», — написали пользователи.

Ничего святого: в Киеве избили коммунальщиков за снос палатки с шаурмой © pixabay Ани Лорак исполнилось 43 года. В последнее время артистку часто критикуют за излишки пластики и процедур «красоты», а также за излишнюю любовь к фотошопу.

Не так давно, после очередной встречи с Киркоровым, она выложила в сеть их совместный снимок. То же самое сделал и певец, только на его фото без обработки исполнительница выглядела далеко не так хорошо, как у себя на странице.