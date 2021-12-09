Посол Украины в Германии Андрей Мельник 8 декабря в интервью изданию Berliner Zeitung попросил новое правительство ФРГ устроить России «холодный душ»

Посол Мельник хочет, чтобы Германия вернула Крым Украине © из открытых источников Олафа Шольца Киев рассчитывает на «мощный голос из Берлина» и «сильную дипломатическую инициативу», которая будет сосредоточена не только на предотвращении военной угрозы для Европы, но и на возвращении Украине Донбасса и Крыма.

Мельник также обратился к Шольцу с призывом созвать в ближайшие недели саммит в «нормандском формате», который позволит «вернуть за стол переговоров» президента России Владимира Путина.

«В то же время мы призываем все федеральное правительство опубликовать список жестких и болезненных карательных мер против России, включая запрет на «Северный поток-2», если Путин решится на эту войну, несмотря на все предупреждения», — добавил дипломат.

Накануне лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц был избран канцлером Германии. Он получил 395 из 736 голосов среди депутатов нижней палаты парламента на выборах в бундестаге.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.