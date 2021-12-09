Произошел инцидент на улице Пасхалина недалеко от Дарницкого вокзала, где сотрудники городского коммунального предприятия «Киевблагоустройство» начали демонтировать киоск.
Известно, что владельцы этого «предприятия» избили коммунальщиков, угрожая им оружием и порезали колеса на спецтехнике. По словам очевидцев, нападавшие выглядели как граждане «восточной наружности», но городские служащие тоже не сдавались и «дали им бой».
На кадрах видео, снятого случайным прохожим видно, что один из «бизнесменов» размахивает ножом.
Нападавшие задержаны, им будет предъявлено обвинение по факту нападения. В городской администрации уже пояснили ситуацию, уточнив, что разрешения на продажу шаурмы и размещение киоска у них не было, а неоднократные предупреждения они игнорировали.