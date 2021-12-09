В украинской столице владельцы местного киоска с шаурмой напали на коммунальщиков, пытавшихся демонтировать постройку. О происшествии в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба Киевского городского совета

Произошел инцидент на улице Пасхалина недалеко от Дарницкого вокзала, где сотрудники городского коммунального предприятия «Киевблагоустройство» начали демонтировать киоск.

Известно, что владельцы этого «предприятия» избили коммунальщиков, угрожая им оружием и порезали колеса на спецтехнике. По словам очевидцев, нападавшие выглядели как граждане «восточной наружности», но городские служащие тоже не сдавались и «дали им бой».

На кадрах видео, снятого случайным прохожим видно, что один из «бизнесменов» размахивает ножом.

Нападавшие задержаны, им будет предъявлено обвинение по факту нападения. В городской администрации уже пояснили ситуацию, уточнив, что разрешения на продажу шаурмы и размещение киоска у них не было, а неоднократные предупреждения они игнорировали.