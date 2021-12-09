Членство Украины в НАТО откладывается минимум на еще 10 лет, сообщили Киеву представители Госдепа США. Об этом 9 декабря сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на источник

«Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие», — цитирует «Ассошиэйтед Пресс» источник, знакомый с ситуацией.

Посол предрек Украине разрушение безопасности в случае вступления в НАТО © пресс-служба президента Украины Дмитрий Песков заявил, что НАТО «постепенно начинает подминать» Украину под себя.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что если ядерное оружие НАТО появится на Украине, Россия ответит симметрично. В разговоре с президентом США Джо Байденом он указал, что эта ситуация является для России «красной линией».

Также ранее экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.