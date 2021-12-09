Супруга украинского композитора, народного артиста Украины Игоря Поклада Светлана написала 8 декабря в Facebook гневный пост о некорректном поведении президента страны Владимира Зеленского, который поздравил ее мужа СМС-сообщением

Байден уступил МакSим: Google назвал топ-10 персон года на Украине © CC0, Pixabay

«Сегодняшнее утро меня добило. Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент СМСкой поздравляет… СМСкой! Президент! Поклада!.. Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете смс-сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! По крайней мере, звонком, телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять. Что именно?! Что вы оскорбили! Что вы унизили одного из самых великих людей этой страны!» — написала Поклад.

В конце поста она добавила, что Viber у композитора нет, поэтому поздравление от Зеленского он так и не получил.

Игорю Покладу 10 декабря исполняется 80 лет. За свою жизнь композитор написал более 150 песен, в том числе «Дикі гуси», «Пісня про матір», «Моя Україна».

Ежегодно музыкант получал поздравления от первых лиц государства, а в этом декабре сразу три бывших президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — обратились к Зеленскому с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины.