Светлана рассказала, что в районе 11 утра ей позвонили и, представившись Офисом президента, предложили заглянуть в мессенджер Viber, куда композитору якобы пришло поздравление от главы государства, а заодно и распечатать его самостоятельно.
«Сегодняшнее утро меня добило. Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент СМСкой поздравляет… СМСкой! Президент! Поклада!.. Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете смс-сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! По крайней мере, звонком, телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять. Что именно?! Что вы оскорбили! Что вы унизили одного из самых великих людей этой страны!» — написала Поклад.
В конце поста она добавила, что Viber у композитора нет, поэтому поздравление от Зеленского он так и не получил.
Игорю Покладу 10 декабря исполняется 80 лет. За свою жизнь композитор написал более 150 песен, в том числе «Дикі гуси», «Пісня про матір», «Моя Україна».
Ежегодно музыкант получал поздравления от первых лиц государства, а в этом декабре сразу три бывших президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — обратились к Зеленскому с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины.