Эксперт по качеству товаров рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе электрической гирлянды. Об этом на днях сообщили в сюжете ТСН

Хайтек и 20-метровые гирлянды: как менялась новогодняя елка Днепра за последние 10 лет — Vgorode © static.panoramio.com

Кроме того, гирлянда должна содержать сертификат соответствия. Это означает, что ее сделали согласно основным техническим требованиям.

К тому же должен быть знак технического регламента — трилистник. Это означает, что розетка и провод выдержат перепады напряжения в сети.

Также в гирлянде должен быть адаптер, который будет уменьшать напряжение. При скачках напряжения он выключит гирлянду.

Гирлянда должна иметь гарантию и инструкцию на украинском языке.

Важно перед покупкой подержать гирлянду в руках, включить и проверить нагревается ли она.

На днях эксперты в сфере дизайна рассказали о трендах украшения елок в уходящем году. По их мнению, модно и актуально будет выглядеть елка, украшенная в экостиле, в «бабушкином» винтажном стиле или в стиле минимализм (то есть почти совсем не украшенная).