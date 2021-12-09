Так, по его словам, при покупке нужно проверить, все ли лампочки гирлянды горят. Поэтому стоит обратиться к консультанту с просьбой включить в розетку прямо в магазине.
Кроме того, гирлянда должна содержать сертификат соответствия. Это означает, что ее сделали согласно основным техническим требованиям.
К тому же должен быть знак технического регламента — трилистник. Это означает, что розетка и провод выдержат перепады напряжения в сети.
Также в гирлянде должен быть адаптер, который будет уменьшать напряжение. При скачках напряжения он выключит гирлянду.
Гирлянда должна иметь гарантию и инструкцию на украинском языке.
Важно перед покупкой подержать гирлянду в руках, включить и проверить нагревается ли она.
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