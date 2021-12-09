Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко мог подделать сертификат о вакцинации. Об этом 9 декабря сообщает Telegram-канал «Шептун»

«Расследование» провел украинский YouТubе-блогер Алексей Дурнев. Он привел в видео фрагменты общения Тищенко с журналистами в Раде.

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Затем Тищенко все-таки показал сертификат в приложении «Дия», но он выглядит как фейк — лого приложения на странице с QR-кодом съехало в самый верх угла экрана. По мнению блогера, похоже, что это из-за того, что страничка нарисована в фотошопе.

«Тищенко — это сначала было смешно. Потом грустно, теперь страшно. Страшно, что этот человек, который врет как школьник, работает в законодательном органе нашей страны», «Там вся ВР как Тищенко (особенно "Слуги народа")», «Там все врут, но так палится только он», — отреагировали украинцы в комментариях.

Ранее Тищенко пообещал лично контролировать, чтобы каждый сертификат о вакцинации у депутата Рады был законным. При этом сам депутат-ресторатор, несмотря на карантинные ограничения, устраивал вечеринки. Кроме того, однажды он явился в Раду в костюме химзащиты.