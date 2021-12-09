«Расследование» провел украинский YouТubе-блогер Алексей Дурнев. Он привел в видео фрагменты общения Тищенко с журналистами в Раде.
Вначале депутат отказался показывать свой сертификат о вакцинации — заявил, что в парламенте не пользуется мобильным телефоном.
Затем Тищенко все-таки показал сертификат в приложении «Дия», но он выглядит как фейк — лого приложения на странице с QR-кодом съехало в самый верх угла экрана. По мнению блогера, похоже, что это из-за того, что страничка нарисована в фотошопе.
«Тищенко — это сначала было смешно. Потом грустно, теперь страшно. Страшно, что этот человек, который врет как школьник, работает в законодательном органе нашей страны», «Там вся ВР как Тищенко (особенно "Слуги народа")», «Там все врут, но так палится только он», — отреагировали украинцы в комментариях.
Ранее Тищенко пообещал лично контролировать, чтобы каждый сертификат о вакцинации у депутата Рады был законным. При этом сам депутат-ресторатор, несмотря на карантинные ограничения, устраивал вечеринки. Кроме того, однажды он явился в Раду в костюме химзащиты.