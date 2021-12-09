«Я ему не завидую. Я считаю, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни. То есть это был всеми любимый герой юмористических передач. Буквально звезда. Наверное, всем было за счастье сфотографироваться с ним. Он мог спокойно перемещаться по любому городу нашей страны и, наверное, даже соседним странам и везде встречал только позитив», — заявил политик.
Также Мураев отметил, что, по его мнению, Зеленского «ненавидит большая часть страны», не поддерживает его курс абсолютное большинство, и «у него будет очень печальный конец», связанный с потерями и ущербом, которые понесет Украина.
С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Кроме того он возглавил политический антирейтинг. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.