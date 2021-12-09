Президентство лишило Владимира Зеленского народной любви, которую он заслужил, будучи актером юмористической передачи. Об этом 8 декабря заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

Не в декабре, а в феврале: Мураев спрогнозировал новый Майдан © Facebook, Рух опору капітуляції

Также Мураев отметил, что, по его мнению, Зеленского «ненавидит большая часть страны», не поддерживает его курс абсолютное большинство, и «у него будет очень печальный конец», связанный с потерями и ущербом, которые понесет Украина.

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Кроме того он возглавил политический антирейтинг. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.