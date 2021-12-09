Оказалось, самым популярным по числу запросов от украинских пользователей стал их земляк, обладатель титулов чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе, боксер Александр Усик.
Второй в списке — российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в российской тюрьме. Бронза в рейтинге у российской певицы МакSим (Марины Абросимовой). Вероятно, интерес к ее персоне был продиктован серьезной болезнью звезды.
Также в топе самых интересных для украинцев — националист, бывшего руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко. Совсем немного по числу кликов ему уступила бывшая порноактриса и экс-участница шоу «Холостяк» Адель Асанти.
Дальше по списку — голливудский актер Алик Болдуин, выстреливший на съемках в оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. Следом за ним в рейтинге значится имя украинского борца, олимпийского чемпиона и депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Жана Беленюка.
Замыкают топ из 10 персон президент США Джо Байден, украинские певица Злата Огневич и футболист Андрей Ярмоленко.
*Деятельность организации запрещена в РФ