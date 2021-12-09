Платформа Google на днях обнародовала топ-10 видео, набравших в этом году максимальное число просмотров на Украине, а также десятку клипов, наиболее часто открываемых украинскими пользователями в 2021-м. Теперь пришел черед знаменитостей

Смотрят русских! Как интернет срывает планы Киева по украинизации © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Александр Усик.

Второй в списке — российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в российской тюрьме. Бронза в рейтинге у российской певицы МакSим (Марины Абросимовой). Вероятно, интерес к ее персоне был продиктован серьезной болезнью звезды.

Также в топе самых интересных для украинцев — националист, бывшего руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко. Совсем немного по числу кликов ему уступила бывшая порноактриса и экс-участница шоу «Холостяк» Адель Асанти.

Дальше по списку — голливудский актер Алик Болдуин, выстреливший на съемках в оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. Следом за ним в рейтинге значится имя украинского борца, олимпийского чемпиона и депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Жана Беленюка.

Замыкают топ из 10 персон президент США Джо Байден, украинские певица Злата Огневич и футболист Андрей Ярмоленко.

*Деятельность организации запрещена в РФ