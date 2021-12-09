Посол России в Великобритании Андрей Келин 8 декабря в интервью телеканалу Сhannel 4 предрек Украине разрушение безопасности в случае ее вступления в НАТО

Путин рассказал о последствиях принятия Украины в НАТО © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«В случае с Украиной, если она вступит в НАТО, это не укрепит безопасность, а ее разрушит. В сегодняшней Украине мы видим наращивание военной силы вблизи зоны продолжающегося конфликта в Донбассе», — сказал Келин.

Он добавил, что ситуация на Украине «взрывоопасная», потому что националистические силы чувствуют поддержку НАТО и все больше норовят разрешить силой внутренний конфликт.

«Они получают поощрение и поддержку из стран НАТО, у них все больше соблазна разрешить конфликт силовым, а не дипломатическим методом, не переговорами по поводу Минских соглашений», — заключил посол.

В этом же интервью Келин объяснил, что перемещение войск РФ у границ Украины является ответом на угрозу со стороны НАТО. Он добавил, что разговоры о возможном вторжении России на территорию Украины направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию.