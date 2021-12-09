Президент США Джо Байден пошел на значительную дипломатическую уступку президенту России Владимиру Путину, согласившись обсудить во время переговоров обеспокоенность России насчет расширения НАТО. Об этом 8 декабря сообщила британская газета Financial Times

Где Зеленский? Почему Байден не нашел времени на звонок президенту Украины © president.gov.ua

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», — считает автор материала.

Во вторник Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Беседа продолжалась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе. Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например Иран», отметили в Вашингтоне.