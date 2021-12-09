«Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в материале.
В заявлении также сказано, что американскому политику, работающему в законодательном органе, не подобает шутить с ядерным оружием.
Накануне сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер не исключил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России. По его словам, эти действия будут направлены на защиту суверенитета Киева.