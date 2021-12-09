Посольство РФ оценило высказывания сенатора США Роджера Уикера о возможности использования ядерного оружия против России в случае конфликта с Украиной. Об этом сообщили 9 декабря на Facebook-странице посольства

США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков

В заявлении также сказано, что американскому политику, работающему в законодательном органе, не подобает шутить с ядерным оружием.

Накануне сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер не исключил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России. По его словам, эти действия будут направлены на защиту суверенитета Киева.